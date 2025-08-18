Hakim Ziyech Gençlerbirliği'ne mi gidiyor? Süper Lig'e geri dönecek

Hakim Ziyech Gençlerbirliği'ne mi gidiyor? Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech, geride kalan haftalarda bu takımdan da ayrılarak boşta kalmıştı. Yıldız oyuncu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Detaylar...

HAKİM ZİYECH GENÇLERBİRLİĞİ'NE Mİ GİDECEK?

Son olarak Al Duhail forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Hakim Ziyech, Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği ile görüşmelere başladı.

Fas basınında yer alan haberlere göre; Süper Yeni ekibi Gençlerbirliği, hücum hattını güçlendirmek adına Hakim Ziyech ile görüşmelere başladı. Başkent ekibinin, Faslı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Öte yandan Hakim Ziyech'in de şu ana kadar cazip bir teklif alamadığı ve bu doğrultuda Gençlerbirliği'nin teklifine sıcak baktığı aktarıldı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması beklendiği ifade edildi.

Al Duhail ile yalnızca 13 maça çıkan Faslı kanat, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.