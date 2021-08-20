Hakemler miniklerin heyecanına ortak oldu
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Hakemler miniklerin heyecanına ortak oldu

Hakemler miniklerin heyecanına ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmir'in Urla ilçesinde, 1. Klazomenai Çocuk Futbol Turnuvası başlarken, ilk defa gerçekleşen turnuvalara hakem Cüneyt Çakır, Alper Ulusoy ile Mustafa Emre Eyisoy da katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu.

İzmir'in Urla ilçesinde, 1. Klazomenai Çocuk Futbol Turnuvası başlarken, ilk defa gerçekleşen turnuvalara hakem Cüneyt Çakır, Alper Ulusoy ile Mustafa Emre Eyisoy da katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu.

Urla ilçesi 1. Klazomenai Çocuk Futbol Turnuvasına ev sahipliği yapıyor. İlk defa gerçekleşen çocuk futbol turnuvasında, 2010 doğumlu çocuklar mücadele ediyor. Turnuvanın ilk günü FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve başarılı hakemlerden Alper Ulusoy ile Mustafa Emre Eyisoy da açılış programına katıldı. 20 takımın katıldığı turnuvalarda hakemler, miniklerin heyecanına ortak oldu.

Turnuvanın final müsabakasını eski Süper Lig ve FİFA kokartlı hakem Bülent Demirlek'in yöneteceği öğrenilirken, turnuvada başarılı olan takımlara hediyeler verilecek.

Urla 12 Eylül Stadı'nda üç gün boyunca sürecek olan turnuvanın sonunda, en centilmen takıma Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetirken giydiği forma, en iyi kaleciye Galatasaray Futbol Kulübü'nün kaptanı Fernando Muslera'nın forması ve gol kralı olacak sporcuya ise milli futbolcu Cenk Tosun'un imzalı forması hediye edilecek.

Turnuvanın ödül töreni ise 21 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. - İZMİR

Hakemler miniklerin heyecanına ortak oldu
Hakemler miniklerin heyecanına ortak oldu
Hakemler miniklerin heyecanına ortak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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