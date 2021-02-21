Hakem Zorbay Küçük'ün babası canlı yayında anlattı: Herhangi bir takımı tuttuğunu bilmiyorum
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Hakem Zorbay Küçük'ün babası canlı yayında anlattı: Herhangi bir takımı tuttuğunu bilmiyorum

21.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:34

Alanyaspor-Galatasaray maçına atanan hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı takımı tuttuğu iddiaları maçtan önce gündemi en çok meşgul eden konulardan biri oldu. Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, oğluyla ilgili her şeyi canlı yayında anlattı. Oğluyla uzun süredir görüşmediğini söyleyen baba Küçük, Zorbay Küçük'ün takım tutmadığını belirtti.

Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük oğlunun ve kendisinin Galatasaray taraftarı olduğu iddialarına cevap verdi.

Beyaz TV'ye konuşan Feyzullah Küçük, "Ben Galatasaray altyapısında fiili çalışmadım. 2005 yılında Galatasaray Büyükçekmece Futbol Okulu'nda çalışıyordum. Onu da kapattım. Rahatsızlık duyuyorum sürekli Galatasaray ile ilgili bir şey olunca bu olayın gündeme gelmesini. Ben gözümü Adanaspor'da açtım. 1972 yılından beri turuncu-beyaz Adanasporluyum. Adanaspor'dan başka takım tutmuyorum." diye konuştu.

"ZORBAY'LA 16-17 YILDIR GÖRÜŞMEDİK"

Oğlu ile ailevi nedenlerden dolayı uzun yıllardır görüşmediğini söyleyen Baba Küçük, "Zorbay'la uzun süredir görüşemiyoruz. Zorbay 1. evliliğimden, 2. evliliğimden de ayrıldım şu anda bekarım. 16-17 yıldır görüşmedik. En son ameliyat olduğunda gittim geçmiş olsun dedim. Bir görüşmemiz orada oldu, ondan sonra olmadı. Biz küs değiliz. Görüşmeme imkanı var, ailesel bir durum bu." açıklamasını yaptı.

Hakem Zorbay Küçük'ün babası canlı yayında anlattı: Herhangi bir takımı tuttuğunu bilmiyorum

"AĞABEYİNİN TEŞVİKLERİYLE HAKEM OLDU, TAKIM TUTTUĞUNU BİLMİYORUM"

Oğlunun profesyonel futbol oynamadığını, çocuk yaşta Adanaspor altyapısında oynadığını ancak daha sonra eğitim ve hakemlik kariyerine odaklandığını söyleyen Küçük, oğlunun takım tutmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Oğlum çok yetenekli, onun dışında çok yetenekli hakemlerimiz de var. Bunları da Türk futboluna kazandırmak gerekiyor. Adanaspor altyapısına geldi 1 sene. Sonra okuluna devam etti. Ağabeyinin teşvikleriyle hakem oldu. Şu anda da herhangi bir takımı tuttuğunu bilmiyorum."

Hakem Zorbay Küçük'ün babası canlı yayında anlattı: Herhangi bir takımı tuttuğunu bilmiyorum
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