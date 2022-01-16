Spor Toto Süper Lig hakemlerinden Erkan Özdamar kariyeri ile spor dünyasının merak konusu oldu. Peki, Hakem Erkan Özdamar kimdir? Erkan Özdamar hangi takımlı, nereli, mesleği ne? İşte kariyeri!

Süper Lig hakemlerinden Erkan Özdamar, taraftarlar tarafından çokça merak edilip araştırılıyor. Hakem Erkan Özdamar kimdir? Erkan Özdamar hangi takımlı, nereli, mesleği ne? Erkan Özdamar hakemlik kariyeri! Detaylar haberimizde...

ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?

TFF'nin Ankara Bölgesi Hakemleri arasında yer alan Erkan Özdamar, 2020-2021 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaya başlamıştır. Bu sezon yönettiği 14 maçta 57 sarı kart, 7 kırmızı kart gösterdi ve 8 penaltı verdi. Bu sezon Süper Lig'de yükselişe geçen Erkan Özdamar, ligin genç hakemleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Özdamar, Süper Lig'e bu sezon yükseldi. Erkan Özdamar'ın gerçek hayatta zumba dans eğitmenliği yaptığı öğrenildi.

Erkan Özdamar

ERKAN ÖZDAMAR HANGİ TAKIMLI?

Erkan Özdamar'ın hangi takımlı olduğuna dair resmi bir açıklama yoktur. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir.

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