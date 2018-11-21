Ünlü Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Boşanmak Üzere Olduğu Eşiyle Barıştı

Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Hakan ve Sinem Çalhanoğlu çiftinin bir süredir boşanacakları beklenirken ani bir kararla barıştıkları öğrenildi.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında evlendiği çocukluk aşkı Sinem Çalhanoğlu ile ağustos ayında boşanacağını duyurmuştu. Ancak ayrılık kararının ardından Sinem Çalhanoğlu'nun hamile olduğu ortaya çıktı.

'AFFEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Boşanma kararıyla ilgili Milli futbolcu Çalhanoğlu, "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarını yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım." şeklinde konuşmuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU EŞİNE GERİ DÖNDÜ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu boşanma açıklamasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtikten sonra çocukluk aşkı ve şuan 6 aylık hamile eşi Sinem Çalhanoğlu'na geri döndü. Evliliklerine bir şans daha veren çift bir kız bebek bekliyor.