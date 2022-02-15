Hakan Keleş: "Kötü gidişe son vermek istiyoruz" - Haberler
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Hakan Keleş: "Kötü gidişe son vermek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hakan Keleş:

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 5 maçlık galibiyet hasretine Kayserispor deplasmanında son vermek istediklerini söyledi.

KAYSERİ (İHA) - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 5 maçlık galibiyet hasretine Kayserispor deplasmanında son vermek istediklerini söyledi.

Son maçlardaki kötü gidişata Kayseri'de nokta koyarak yeni bir çıkış başlatmak istediklerini ifade eden Keleş, "Sezon başında olduğu gibi ligin ikinci yarısında da fikstürün zorluğuyla beraber son 5 maçta istediğimiz sonuçları alamadık. Bunun için çok mücadele ettik, çok çalıştık ama futbolda bunlar olabilecek şeyler, maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Artık bunları geride bırakarak tamamen Kayserispor maçına odaklandık. Taraftarlarımız bizlere her zaman destek verdi, bundan sonra da destek vereceklerini biliyorum. Kayseri deplasmanından onları da sevindirecek bir sonuçla dönüp, önümüze yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız, toparlayacağız" diye konuştu.

(Mesut Erdoğan/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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