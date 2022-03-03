Hakan Keleş: Göztepe galibiyetini Rize'de taçlandırmak istiyoruz

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Göztepe karşısında aldığımız 3 puanı Çaykur Rizespor karşısında taçlandırmak ve iyi bir skorla evimize dönmek istiyoruz" dedi.

"Önümüzde zor bir maç var, tek hedefimiz 3 puan. Hedefimiz ligde kalmak. Göztepe maçında iyi bir oyun sergiledik kazandık, Rizespor maçında da bunu devam ettirmek istiyoruz. Son maçta kompakt bir oyun sergiledik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak. Çok önemli bir maç bizim için. Hedefimiz 3 puan. Bu maça hem fiziksel hem mental olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bunun karşılığını almak istiyoruz."