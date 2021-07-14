Hakan Keleş: "Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapmak istiyoruz"
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Hakan Keleş: "Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Hakan Keleş: 'Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapmak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma için, "44 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapmak niyetindeyiz" dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma için, "44 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapmak niyetindeyiz" dedi.

44 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de mücadele etme fırsatı yakalayan GZT Giresunspor, dün gerçekleştirilen Süper Lig fikstür çekimlerinde ligin ilk haftasında Galatasaray ile eşleşti. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, fikstürün hayırlı olmasını temenni ederek tüm takımlara ve camialara başarılar diledi. Keleş, "Öncelikle 2021-2022 futbol sezonunun pandemiden uzak, sakatlıksız, kazasız-belasız, fair play çerçevesinde centilmence mücadelelerin yaşandığı, rekabetin üst seviyede olduğu ve bunun yanı sıra hak edenin kazandığı bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Ligin ilk haftasında Galatasaray ile eşleşmelerini değerlendiren Keleş, "Giresunspor olarak biz 44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Sezonun ilk maçında kendi evimizde Galatasaray ile karşı karşıya geleceğiz. Galatasaray büyük bir camia, sezona zorluk derecesi oldukça yüksek bir maçla başlayacağız. Galatasaray'ın gücüne saygı duyuyoruz fakat kimseden çekinme lüksümüz yok, Süper Lig'de zaten kolay maç yok. Kendi taraftarlarımızın önünde oynayacağımız sezonun ilk maçında sahadan güzel bir skorla ayrılmak ve 44 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapmak niyetindeyiz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan yeşil-beyazlılar, 1 Temmuz'da Erzurum'da başladığı kamp çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Erzurum Yüksel İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürülen kamp çalışmaları 23 Temmuz'a kadar devam edecek.

Transfer çalışmaları konusunda 4 futbolcuyla anlaşmaya varılırken yaklaşık 10 transfer daha gerçekleştirilecek. Ukrayna Premier Ligi takımlarından SK Dnipro'da forma giyen Brezilyalı Douglas Silva Bacelar, Arnavutluk takımlarından Partizani'de forma giyen Kosova asıllı Arnavut oyuncu Esat Mala, Galatasaray'dan Okan Kocuk ve Yeni Malatyaspor'dan Zeki Yavru yeşil-beyazlıların yeni transferleri oldu. İç transferde ise Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Hüsamettin Tut ve Caner Hüseyin Bağ ile yeniden anlaşma sağlanmıştı.

Giresunspor, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Kerem Kalafat, Sadi Karaduman, İshak Doğan, Mehmet Taş, Marko Milinkoviç, Muhammet Himmet Ertürk, Yasin Ozan, Abdou Razack Traore ve Anthony Chigaemezu Uzodimma ile yollarını ayırmıştı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hakan Keleş: "Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapmak istiyoruz" - Haberler Spor
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