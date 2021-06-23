Hakan Çalhanoğlu'nu kaptıran Milan, Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı markaja aldı

Serie A ekibi Milan, geçen sezon Lille'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor. Tuttomercato'nun haberine göre Milan, bir sene daha mukavelesi olan Burak'ı getirip, bu sezon şampiyonluk yolunda garantici olmak istiyor. Burak'la ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da var.