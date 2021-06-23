Hakan Çalhanoğlu'nu kaptıran Milan, Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı markaja aldı
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Hakan Çalhanoğlu'nu kaptıran Milan, Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı markaja aldı

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Serie A ekibi Milan, geçen sezon Lille'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor. Tuttomercato'nun haberine göre Milan, bir sene daha mukavelesi olan Burak'ı getirip, bu sezon şampiyonluk yolunda garantici olmak istiyor. Burak'la ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da var.

İtalyan devi Milan, transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Milan'ın listesinde birçok oyuncu bulunduğu belirtilirken, Burak isminin ön plana çıktığı belirtildi. Tuttomercato'nun haberine göre Milan, Lille'de geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelikle beraber Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

Hakan Çalhanoğlu'nu kaptıran Milan, Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı markaja aldı

GARANTİ İSİMLERE BAKIYORLAR

Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e kaptıran Milan, nokta atışı transferler yapıp şampiyonluk hasretini dindirmeyi arzuluyor. Tecrübeli ve kendisini ispatlamış isimlere yönelen İtalyan devi, Burak'ta çok ısrarcı. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Burak'a ilgisi var. Transferde son sözü Lille kulübü söyleyecek, çünkü Burak'ın bir yıl daha sözleşmesi var.

Hakan Çalhanoğlu'nu kaptıran Milan, Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı markaja aldı
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Hakan Çalhanoğlu'nu kaptıran Milan, Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı markaja aldı - Haberler Spor
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