Hakan Çalhanoğlu (d. 8 Şubat 1994; Mannheim, Almanya) on numara mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Hakan Çalhanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda, forma numarası kaç, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Hakan Çalhanoğlu hayatı ve kariyeri! Hakan Çalhanoğlu evli mi? Hakan Çalhanoğlu eşi kimdir? Hakan Çalhanoğlu çocuğu var mı? Hakan Çalhanoğlu aslen nereli, memleketi neresi? Hakan Çalhanoğlu forma numarası neden 10 değil?

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, on numara mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Inter'de forma giymektedir.

Hakan Çalhanoğlu doğum tarihi : 8 Şubat 1994

8 Şubat 1994 Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında : 28 yaşında

28 yaşında Hakan Çalhanoğlu aslen nereli : Aslen Bayburt'lu (Almanya doğumlu)

Aslen Bayburt'lu (Almanya doğumlu) Hakan Çalhanoğlu boyu kaç : 1,78 m

1,78 m Hakan Çalhanoğlu kilosu kaç : 76 kg

76 kg Hakan Çalhanoğlu mevkisi ne : Orta saha (oyun kurucusu)

Orta saha (oyun kurucusu) Hakan Çalhanoğlu forma numarası : 20

20 Hakan Çalhanoğlu burcu ne : Kova

Hakan Çalhanoğlu

HAKAN ÇALHANOĞLU FUTBOL KARİYERİ

İlk yılları

Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı.

Karlsruher

2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkan futbolcu, Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giymiş oldu. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. 2. Bundesliga'da FC Erzgebirge Aue ile oynanan maçta teknik adam Jörn Andersen tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve maçı iki asistle tamamladı. 11 Mart 2012'de sözleşmesi 2016'ya kadar uzatıldı. O sezon 12 lig maçında forma şansı buldu. Play-out maçları oynayan takım 3. Lig'e düştü.

2012-13 sezonuna 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. 14 Ağustos 2012'de Bundesliga ekibi Hamburg'a transfer oldu ancak sezonu Karlsruhe'de kiralık olarak bitirmesine karar verildi. 5 gün sonra kariyerinin ilk DFB-Pokal maçında yeni takımı Hamburger SV karşısında oynadı ve rakiplerini 4-2 elerlerken, bir asist yaptı. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi.

Hamburg

14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan futbolcu, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. 9 numarayı alan futbolcu, 4 Ağustos 2013'te SV Schott Jena ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez Hamburg forması giydi. Bir hafta sonra Schalke 04 ile oynanan Bundesliga 1. hafta maçında sahaya ilk 11'de çıktı. 31 Ağustos 2013'te Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha kaydetti.

Bayer Leverkusen

4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayer Leverkusen'in sitesinden yapılan açıklamada yıllık 3 milyon Euro kazanacağı ve bonservis bedeli 14.6 milyon euro olduğu açıklandı. Bayer Leverkusen formasıyla ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde takımının Kopenhag karşısında 4-0 kazandığı maçta kaydetmiştir. Oyun zekası ve frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çekmiştir. Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterilmiştir. Trabzonspor, 16 yaşındayken kendileriyle sözleşme imzalayıp daha sonra Hamburg'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nu FIFA'ya şikayet etmiş FIFA'nın 2016 yılında verdiği kararı, CAS 3 Şubat 2017 günü onamış ve Çalhanoğlu 4 ay men cezası almıştır.

Milan

2 Temmuz 2017 tarihinde Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Çalhanoğlu yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak.

Inter

21 Haziran 2021'de basına yaptığı açıklamada son İtalya şampiyonu Inter'e transfer olduğunu açıkladı. 22 Haziran'da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Çalhanoğlu, Türkiye millî futbol takımını seçmiştir. Haziran 2010'daki Viktor Bannikov turnuvası ile Türkiye U-16 takımında forma giymeye başlamıştır. U-17 takımı ve U-19 takımı ile Avrupa Şampiyonası elemelerine katıldı.

Aralık 2012'de U-20 forması giymeye başladı. Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Grup maçlarının hepsinde sahaya ilk 11'de çıkarken 1 gol kaydetti. 2. Tur elemelerinde Fransa karşısında da forma giydi ancak rakiplerine elenip turnuvaya veda ettiler.

13 Ağustos 2013'te U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri için Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında ilk kez forma giydikten sonra 31 Ağustos 2013 Cumartesi günü, Türkiye millî futbol takımı aday kadrosuna çağrılmıştır. Almanların da baskı yapmasına rağmen Türk millî takımını seçmiştir Türk millî takımında oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu söylemiştir.

Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol Türkiye formasıyla A takımlar seviyesinde attığı ilk gol oldu. Hakan Çalhanoğlu Bulgaristan ile oynanan hazırlık maçında bir tanesi frikikten olmak üzere iki gol atmıştır. Daha sonra Çek Cumhuriyeti ile oynanan 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bir gol atmış bu da a millî takım seviyesinde resmi maçlarda attığı ilk gol olmuştur. Türkiye'nin Hırvatistan ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında frikikten gol atarak takımına 1 puan kazandırdı. Dünya Kupası Elemeleri 2. maçında penaltıdan 1 gol ve bir tane de asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu a millî takım formasıyla çıktığı 55 maçta 14 gol atmıştır.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNADIĞI TAKIMLAR VE ATTIĞI GOLLER

Futbol kulüplerinde:

2001 - 2009 : Waldhof Mannheim (Altyapı)

2009 - 2011 : Karlsruher (Altyapı)

2011 - 2013 : Karlsruher (50 maçta 17 gol 15 asist)

2013 - 2014 : Hamburg (32 maçta 11 gol 4 asist)

2014 - 2017 : Bayer Leverkusen (79 maçta 17 gol 18 asist)

2017 - 2021 : Milan (172 maçta 32 gol 48 asist)

2021 - 2022 (Bu sezon İnter'de) : 28 maçta 6 gol 9 asist

Milli Takımda:

2010 : Türkiye U-16 (6 maçta 1 gol)

2010 - 2011 : Türkiye U-17 (11 maçta 1 gol)

2011 - 2013 : Türkiye U-19 (15 maçta 5 gol)

2012 - 2013 : Türkiye U-20 (13 maçta 1 gol)

2012 : Türkiye U-21 (2 maçta 0 gol)

2013 - Günümüz : Türkiye (66 maçta 14 gol)

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR? SİNEM GÜNDOĞDU KİMDİR?

Sinem Gündoğdu 15 Ocak 1995 yılında Almanya'da doğmuştur. bir dönem Almanya'da bulunan Marie Moden isimli giyim mağazasında çalışmıştır.

22 Nisan 2017 tarihinde evlenen çift için medyada sıkça boşanacakları iddiası ile gündeme gelmişlerdir. Ancak evlilikleri sürmektedir. Bu evliliğinden 2019 doğumlu Liya Çalhanoğlu isminde bir kızı vardır. Oğlak burcudur.

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