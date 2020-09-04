Hakan Balta, Galatasaray idari heyetinde görev alacak
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Hakan Balta, Galatasaray idari heyetinde görev alacak

Galatasaray'da Hakan Balta'nın görevi belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpte göreve başlayan Hakan Balta, idari heyette Futbol Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte mesai harcayacak.

04.09.2020 15:20 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:38

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta, teknik direktör Fatih Terim'in talebi ve yönetimin onayı ile sarı kırmızılı kulüpte göreve başladı.

İDARİ KADEMEDE GÖREV ALACAK

Ancak beklenenin aksine Hakan Balta, Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevi yapmayacak. Hakan Balta, sarı kırmızılı kulüpte idari heyette görev alacak.

Galatasaray'ın eski kaptanı, Futbol Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte mesai harcayacak.

37 yaşındaki Hakan Balta, 2018 yılında futbolu bırakmış ve Galatasaray formasıyla 13 kupa kazanma başarısı göstermişti.

(Hürriyet)

Hakan Balta, Galatasaray idari heyetinde görev alacak
Haber Yorumları (1)
UA: Başarılar
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