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Hagi'nin takımı hazırlık maçında Young Boys'a yenildi: 1-0

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Romanya Liga 1 ekibi FC Viitorul Constanta, İsviçre Süper Ligi'nin lideri Young Boys'a hazırlık maçında 1-0 yenildi.

15.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:31
Hagi'nin takımı hazırlık maçında Young Boys'a yenildi: 1-0

ANTALYA'nın ilçesinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren 'nin çalıştırdığı Liga 1 ekibi FC Viitorul Constanta, İsviçre Süper Ligi'nin lideri 'a hazırlık maçında 1-0 yenildi.

Romanya Liga 1'de mücadele eden FC Viitorul Constanta ile İsviçre Süper Ligi lideri ekibi Young Boys, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarıyı Young Boys 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Young Boys takımı sahadan galip ayrıldı. Rumen ekibinin teknik patronu Gheorghe Hagi'nin maç boyunca oyuncularına sürekli uyarılarda bulunması dikkati çekti.

Gheorghe Hagi'nin takımının Belek'teki çalışmaları sürerken, Young Boys ise 10 günlük kampı tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hazırlık maçından görüntüler

Kaynak: DHA
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