Hagi doğum günü ne zaman? George Hagi kimdir?

Karpatların Maradonası olarak tanınan ve kariyerinde pekçok başarıya imza atan Hagi doğum güünde tekrar hatırlandı. Peki, Hagi doğum günü ne zaman? George Hagi kimdir? İşte, hagi'nin merak edilenleri…

GEORGE HAGİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Şubat 1965

Kaç yaşında: 56yaşında

Nereli: Sacele, Romanya

Boy: 1,74 m

Gheorghe Hagi (5 Şubat 1965, Sacele), orta saha mevkiisinde oynamış Rumen eski futbolcu, teknik direktör. Karpatların Maradonası lâkabı ile anılsa da bundan hiç hoşlanmamıştır.

Halen Romanya kulübü FC Viitorul Constan?a'nın sahibi ve yöneticisidir. Hagi, 1980'li ve 90'lı yıllarda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edildi[2] ve çoğu kişi tarafından tüm zamanların en büyük Romen futbolcusu olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda Romanya millî futbol takımında (Adrian Mutu ile birlikte) 35 golle tüm zamanların önde gelen golcüsüdür.

Kariyerine Romanya'da, Farul Constan?a ile başladıktan ve daha sonra FC Sportul Studen?esc Bucureşti ve FCSB'de oynadıktan sonra İspanya'da Real Madrid ve FC Barcelona ile İtalya'da Brescia ve Galatasaray ile Türkiye liginde oynadı; Hagi hem İspanyol rakip kulüpleri Real Madrid hem de Barcelona'da oynayan az sayıdaki futbolculardan biridir.

Kulüp kariyeri boyunca dört farklı ülkede oynarken çok sayıda şampiyonluk kazandı: üç Romanya Ligi şampiyonluğu, iki Cupa României şampiyonluğu ve Steaua Bucure?ti ile Avrupa Süper Kupasını kazandı - ayrıca bu takımla 1988–89 Avrupa Kupası finaline ulaştı. Real Madrid ile [[Supercopa de España, Brescia ile Anglo-İtalya Kupası, Barcelona ile başka bir Supercopa de España kupası ve Türkiye'de Galatasaray forması altında dört Süper Lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupasını kazandı.

Hagi, ülkesinde ve Türkiye'de bir kahraman olarak kabul edilir. Yedi kez rekor Yılın Romen Futbolcusu seçildi ve neslinin en iyi futbolcularından biri olarak kabul edildi Kasım 2003'te UEFA'nın Jübile'sini kutlamak için, Hagi, Romanya Futbol Federasyonu tarafından son 50 yılın en seçkin oyuncusu olarak Romanya'nın Altın Oyuncusu seçildi. 2004 yılında Pelé tarafından FIFA Ödülleri Töreninde En Büyük 125 Yaşayan Futbolcudan biri seçildi. 1999 yılında Dünya Futbol Dergisi'nin 20. yüzyılın en iyi 100 oyuncusu listesinde 25. sıraya yükseldi.

2001 yılında emekli olduktan sonra Hagi, Romanya millî takımının yanı sıra Romanya ve Türkiye'deki kulüplere, Bursaspor, Galatasaray, Politehnica Timi?oara, FCSB ve FC Viitorul Constan?a'ya teknik direktörlük yaparak yöneticilik kariyerine devam etti. 2009'da 2014'ten beri koçluk yaptığı Romanya kulübü Viitorul Constan?a'yı kurdu; şu anda kulübün hem sahibi hem de yöneticisidir. Hagi ayrıca Güneydoğu Avrupa'nın en büyük futbol akademilerinden biri olan Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'ni kurdu.