Hafif ticari aracın çarptığı inekler, kaza yerinde kesildi DİYARBAKIR'da Bekir Altınkara, kullandığı hafif ticari araçla aniden yola çıkan 2 ineğe çarptı.

DİYARBAKIR'da Bekir Altınkara, kullandığı hafif ticari araçla aniden yola çıkan 2 ineğe çarptı. Kazada Altınkara ile inekler yaralanırken, hayvanlar, murdar olmaması için çevredekiler tarafından kesildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Ergani- Dicle yolunda meydana geldi. Bekir Altınkara, yönetimindeki 81 DL 335 hafif ticari araçla bir anda yola çıkan 2 ineğe çarptı. Kazada, sürücü Altınkara ve inekler yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Bekir Altınkara'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı 2 inek ise murdar olmaması için çevredekiler tarafından yolun ortasında kesildi.

Kaynak: DHA