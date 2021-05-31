Hafif ticari araca çarpan kamyon devrildi: 3 yaralı
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Hafif ticari araca çarpan kamyon devrildi: 3 yaralı

Hafif ticari araca çarpan kamyon devrildi: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hafif ticari araca çarpan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hafif ticari araca çarpan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. 

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Ozan yönetimindeki 68 ABY 178 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden Uğur Adıgüzel yönetimindeki 34 KF 6208 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazada kamyonda bulunan Ferdi Ağıl, Tarık Tunç ve Yasin Can Sevinç yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Hafif ticari araca çarpan kamyon devrildi: 3 yaralı
Hafif ticari araca çarpan kamyon devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

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