HADO Avrupa Şampiyonası 25 Eylül'de İsfanbul Tema Park'ta

Cinsiyet, yaş, boy ve kilo farkı gözetmeksizin en az iki en fazla altı kişiyle oynanan HADO, bu sefer Avrupa Şampiyonası ile gündemimize geliyor. Yapılan son duyurulara göre HADO Avrupa Şampiyonası, 25 Eylül Cumartesi günü ülkemizde düzenlenecek. 12 ülkenin katılacağı HADO Avrupa Şampiyonası'nda müsabakalara İsfanbul Tema Park ev sahipliği yapacak.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Avusturya, Kıbrıs, Çekya, Slovakya, Hollanda, İngiltere, Galler, Fransa ve İspanya'nın HADO Milli Takımları mücadele edecek. Gün boyu sahnede mücadele edilecek müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alan ekipler, HADO Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını elde edecek.

HADO Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın hem Türkiye'de espor adına büyük bir fırsat olduğunu kaydeden HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, yaptığı basın açıklamasında "HADO ile ülkemizin tanışmasına köprü olduğumuz günden bu yana olumlu geri dönüşler aldık. Pandemi koşullarına rağmen HADO'nun diğer espor branşlarından farklı olması nedeniyle özellikle ailelerin ciddi desteğini gördük. HADO'nun 'Geleceğin Sporu' olması, bizlere hem sporcu hem antrenör hem de yönetici yetiştirilmesi konusunda da sorumluluklar yükledi. Organizasyon anlamında HADO'nun en önemli etkinliklerinin başında gelen Avrupa Şampiyonası'nı İsfanbul Tema Park'ta 25 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Burada 12 ülke, HADO Avrupa Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Ay-yıldızlı HADO Milli Takımımız da ilk kez bu organizasyonda sahne alacak. Bu da bizim heyecanımızı bir kat daha arttıracak. HADO Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizde düzenlenmesi konusunda bizlere sonsuz destekte bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir'e, İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger'e ve HADO Türkiye destekçilerine teşekkür ediyorum." sözlerini dile getirdi.

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