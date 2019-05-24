Hadise'nin Kardeşi Derya Açıkgöz'den Juventuslu Futbolcu Emre Can'a Yakın Markaj

Hızlı aşk hayatıyla manşetlerden düşmeyen seksi popçu Hadise'nin, tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz de ablasından geri kalmadı. Geçtiğimiz yıla kadar ablasının imaj danışmanlığını üstlenen Açıkgöz, ünlü şarkıcıyla yollarını ayırınca annesiyle doğum yeri olan Belçika'ya dönmüştü. Hayatını gözlerden uzak yaşayan Derya Açıkgöz'ün özel yaşamındaki gelişmeleri ise sosyal medya ele verdi.

DERYA'DAN AŞK DEPARI

31 yaşındaki tasarımcı, geçtiğimiz günlerde Juventus'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can'ı Instagram'da yakın markaja aldı. Açıkgöz, kendisi gibi gurbetçi bir ailenin oğlu olan ünlü futbolcunun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Tasarımcı, yakışıklılığıyla da dikkat çeken yıldız futbolcunun paylaşımlarını tek tek beğenerek dikkatini çekmeye çalıştı.

Tasarımcı, Can'ı takip etmeyerek de açıkgözlük yaptı. Genç kadın, sosyal medyada kendisinden 6 yaş küçük futbolcuyu Instagram'da takip etmeden yaptığı beğenilerle Emre Can'a adeta "Ben buradayım" mesajı verdi.