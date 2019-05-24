Hadise'nin Kardeşi Derya Açıkgöz'den Juventuslu Futbolcu Emre Can'a Yakın Markaj
Hadise'nin tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz, Juventuslu futbolcu Emre Can'ı sosyal medyadan yakın takibe aldı.
Hızlı aşk hayatıyla manşetlerden düşmeyen seksi popçu Hadise'nin, tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz de ablasından geri kalmadı. Geçtiğimiz yıla kadar ablasının imaj danışmanlığını üstlenen Açıkgöz, ünlü şarkıcıyla yollarını ayırınca annesiyle doğum yeri olan Belçika'ya dönmüştü. Hayatını gözlerden uzak yaşayan Derya Açıkgöz'ün özel yaşamındaki gelişmeleri ise sosyal medya ele verdi.
DERYA'DAN AŞK DEPARI
31 yaşındaki tasarımcı, geçtiğimiz günlerde Juventus'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can'ı Instagram'da yakın markaja aldı. Açıkgöz, kendisi gibi gurbetçi bir ailenin oğlu olan ünlü futbolcunun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Tasarımcı, yakışıklılığıyla da dikkat çeken yıldız futbolcunun paylaşımlarını tek tek beğenerek dikkatini çekmeye çalıştı.
Tasarımcı, Can'ı takip etmeyerek de açıkgözlük yaptı. Genç kadın, sosyal medyada kendisinden 6 yaş küçük futbolcuyu Instagram'da takip etmeden yaptığı beğenilerle Emre Can'a adeta "Ben buradayım" mesajı verdi.
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ablasinin belcikada bir ot olamayip Türkiyede tip ve cirtlak sese ragmen 1-2 sarkiyla bol reklam ve magazin gazi ile sisirilip köse oldugunu görünce oda belcikan taaa buralara kadar pastadan payini almaya gelmistir belcikada dogup büyüyen bu kezbanlar bile bizim saf oldugumuzu anlamislarCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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ACABA PARASINI MI YOKSA KENDİSİNİ Mİ YAKIN markaja ALDI :dCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Kadın arama kısmında önüne çıkmıştır, beğenmiştir. Oradan hemen yok öyle oldu yok böyle oldu gibi haberler cidden komikCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Para avcıları ikiz kardeşler piliniz bitmek üzere paraya vurunCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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