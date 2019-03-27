Hacettepe Teknokent'te Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi Açıldı

Hacettepe Teknokent bünyesinde, firmaların ileri teknolojili ürünlerinin ticarileştirilmesine yönelik alt yapının ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla "Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi" açıldı.

Teknokent'teki açılışa Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Hacettepe Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör ve Genel Müdür Cem Ünal da katıldı.

AA muhabirinin Teknokent yetkililerinden aldığı bilgiye göre Merkez, Ankara Kalkınma Ajansının İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamındaki desteğiyle kuruldu.

Hacettepe Hamle Hızlandırıcı Programı çerçevesindeki projenin 417 bin liralık bütçesinin yüzde 75'i Ankara Kalkınma Ajansı, kalanı Teknokent tarafından finanse edildi.

İş fikri olan adaylar, Merkez'deki üç boyutlu yazıcı, makine ve ekipmanlarla ürünlerinin prototiplerini çıkarabilecek. Böylece girişimci adayları gerçeğe uyarlanan ürünlerin ticarileşme aşamasına geçip geçemeyeceğini öngörebilecek. Ayrıca Teknokentin uzmanlarından danışmanlık desteği alabilecek.

Kaynak: AA