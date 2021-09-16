Hacettepe Spor Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hacettepe Spor Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Hacettepe Spor Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti

Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündağ, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündağ, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri, kulüp idarecileri, teknik ekip ile futbolcuların da yer aldığı ziyaret, Üstündağ'ın Atatürk'ün mozolesine bıraktığı çelenk ve saygı duruşunun ardından imza defterine yazdığı yazıyla tamamlandı.

Üstündağ, imza defterine şunları yazdı:

"Atam,Hacettepe Spor Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla huzurunuzdayız. 'Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim' sözlerinizi benimsemiş genç kardeşlerimizle, işaret buyurduğunuz yolda, dün olduğu gibi yarın da ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Bize öğrettikleriniz her daim rehberimiz olacaktır. Sizi özlüyor, şükran ve minnetle anıyoruz."

Hacettepe Spor Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti

Hacettepe Spor Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti

Hacettepe Spor Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş İbrahim Altay Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Beren Saat Amelia Hamlin Demet Özdemir
Spor Diego Marcao Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hacettepe Spor Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:32:03. #1.11#