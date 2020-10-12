Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı

12.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:33
Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tahir Aydoğan, Irak tarafında yığılan 10 bin aracın, Türkiye'ye çıkışının hızlandırılması için Türk ve Kuzey Irak yetkililerinin bir araya geldiğini söyledi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tahir Aydoğan, Irak tarafında yığılan 10 bin aracın, Türkiye'ye çıkışının hızlandırılması için Türk ve Kuzey Irak yetkililerinin bir araya geldiğini söyledi.

Türkiye ve Kuzey Irak gümrük yetkilileri, Habur Sınır Kapısında sorunları masaya yatırdı. UND'nin talebiyle Habur Sınır Kapısında Türk ve Kuzey Irak gümrük yetkililerinin bir araya geldiğini ifade eden UND Yönetim Kurulu Üyesi M. Tahir Aydoğan, Irak tarafında meydana gelen yığılmaları giriş ve çıkış sayısının yeniden düzenlenerek, yığılmaların eritileceğini kaydetti. Habur Sınır Kapısında Silopi Kaymakamı Can Kazım Kurucu, Habur Bölge Müdürü Mehmet Enver Gök ve Halil İbrahim Bölge Müdürü Fersent'in bir araya geldiği toplantıda, sınır kapısında giriş ve çıkışlarda meydana gelen sorunların masaya yatırıldığını ifade eden Aydoğan, "Kuzey Irak tarafında 10 bin dolayında araç yığılması var. Bu yığılmanın eritilmesi için bin 200 olan araç girişi çıkışını 2 bine çıkarılması kararlaştırıldı. Bu konuda bize her zaman destek olan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nakliyecilerimizin sıkıntılarını, sorunları kendi sıkıntı ve sorunumuz olarak değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürütüyoruz. İhracatın önünü açmak ve ekonomik kalkınmaya destek olmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz" dedi. - MARDİN

Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Yasemin Özilhan Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Gökhan Töre Burak Yılmaz Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Hatay Milli İzmir Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 12:58:57. #1.14#
title