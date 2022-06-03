Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 3 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu? - Haberler

Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 3 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 3 Haziran Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 190. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Ahmet Bey'in evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.

1. gün yarışmacısı : Melike Hanım

Melike Hanım 2. gün yarışmacısı : Recep Bey

Recep Bey 3. gün yarışmacısı : Yurdagül Hanım

Yurdagül Hanım 4. gün yarışmacısı : Tuğçe Hanım

Tuğçe Hanım 5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Ahmet Bey'in evine konuk oluyor.

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Tüm puan durumları şimdi açıklanacak.

Haftanın 5. si :

Haftanın 4. sü :

Haftanın 3. sü :

Haftanın 2. si :

Haftanın 1. si :

Haftanın 1. si : Henüz açıklanmadı. Birazdan açıklanacak.

Bu haftanın birincisi : -

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

- Melike Hanım

- Recep Bey

- Yurdagül Hanım

- Tuğçe Hanım

- Ahmet Bey

3 HAZİRAN 2022 CUMA PUANLAMALAR

Bugünün puanlamaları henüz yapılmadı. Yapıldığında konumuza ekleyeceğiz.

Haftanın puan durumu şöyle:

Haftanın 5. si :

Haftanın 4. sü :

Haftanın 3. sü :

Haftanın 2. si :

Haftanın 1. si :

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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