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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal kimdir? Cem Köksal kaç yaşında, nereli?

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal kimdir? Cem Köksal kaç yaşında, nereli?
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Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına gönderdiği mesaj, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tarafından tepkiyle karşılandı. Cem Köksal, Güler'e gönderdiği e-postada "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" ifadesini kullanırken, bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal kimdir? Cem Köksal kaç yaşında, nereli?

Vestel ve Zorlu Holding arasındaki bu gerilim, iş dünyasında ve sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Ergün Güler'in Ramazan mesajı ve Cem Köksal'ın buna verdiği tepki, kurum içi iletişimde din ve inanç konularının nasıl ele alınması gerektiğine dair önemli soruları gündeme getirdi. Peki, bu süreçte neler yaşandı ve Cem Köksal'ın veda mesajında hangi ifadeler dikkat çekti? Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal kimdir? Cem Köksal kaç yaşında, nereli?

ZORLU HOLDİNG CEO'SU CEM KÖKSAL KİMDİR?

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal, 1967 yılında Ankara'da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Köksal, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Cem Köksal, 1990-2002 yılları arasında bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1990-1997 yılları arasında İnterbank'ta çalıştıktan sonra, 1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2002 yılında Vestel'e Finanstan Sorumlu Başkan olarak katılan Köksal, 2012 yılında Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Haziran 2024 itibarıyla Zorlu Holding CEO'su olarak atanmıştır. Ayrıca, Zorlu Enerji, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya gibi grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmış ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır.?

ERGÜN GÜLER RAMAZAN MESAJI OLAYI NEDİR?

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriki mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum.'

ZORLU CEO'SUNDAN SERT UYARI

Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var," dedi. Köksal, Güler'i daha önce uyardığını hatırlatarak, "Lütfen bunun tekrarı olmasın" dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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