Zorbay Küçük ne ceza aldı? SON DAKİKA! Hakem Zorbay Küçük hangi maçlara bahis oynadı?

Türk futbolunun gündemini sarsan bahis skandalı, üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün adının sıkça anılmasına neden oldu. Peki, Zorbay Küçük ne ceza aldı? Zorbay Küçük hangi maçlara bahis oyandı? TFF'nin açıkladığı inceleme süreci ve UEFA ile FIFA'nın yakından takip ettiği dosya detayları haberimizde...

ZORBAY KÜÇÜK NE CEZA ALDI?

Üst düzey hakemlerden biri olan Zorbay Küçük'ün, bahis iddiaları nedeniyle taraf olduğu süreçlerde kesinleşmiş bir ceza bilgisi şu anda kamuoyuna açıklanmış durumda değil. Ancak takip edilmesi gereken önemli adımlar bulunmaktadır:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde görev yapan hakemlerden 152'si "aktif şekilde bahis oynadığı" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 'ya sevk edilmiştir. Zorbay Küçük bu listede yer almaktadır.

İddialara göre Zorbay Küçük hakkında "bahis oynama" gerekçesiyle, futbol disiplin talimatı kapsamında 57.?maddesi uyarınca inceleme başlatılmıştır.

Zorbay Küçük, iddialara karşılık olarak kendi adına bahis sitesi hesabı olmadığı ve bahis oynamadığı yönünde beyanat vermiştir.

Sonuç olarak, şu anda "ceza aldı" demek için resmi ve kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır; sadece sevk ve inceleme süreci yürütülmektedir.

ZORBAY KÜÇÜK BAHİS OYNADI MI?

Bu başlık altında hem iddialar hem de Zorbay Küçük'ün açıklamaları yer almaktadır:

Gazeteci Ersin Düzen'in iddiasına göre; Zorbay Küçük'ün "yakın çevresine bahis yapmadığını ancak kendisine ait hesaptan 20'şer liradan iki adet, toplam 40?TL'lik Arjantin Ligi'ne bahis yaptığı" öne sürülmüştür. Bahis hesabına para gönderildiği ve göndericinin kim olduğunun bilinmediği iddia edilmiştir.

TFF'nin açıkladığı 152 hakemlik liste içinde yer alması, bahis oynama iddialarının ciddi şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.

Zorbay Küçük, "Hayatım boyunca bahis sitelerine üye olmadım, bahis oynamadım" şeklinde açıklama yapmıştır.

Avukatı aracılığıyla, Zorbay Küçük adına açılmış "iki farklı bahis hesabı" bulunduğu ve bu hesapların yabancı bir kişi tarafından kimlik bilgileri ile açıldığı iddiası öne sürülmüştür.

Değerlendirme

Bu durumda "evet, kesin oynadı" demek mümkün değildir; hem iddialar vardır hem de hakem kendi adına bahis oynamadığını savunmaktadır. İnceleme süreci tamamlanana kadar net hüküm vermek doğru olmayacaktır.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK HANGİ MAÇLARA BAHİS OYNADI?

Bu başlık altında iki açıdan bilgi sunulmaktadır: iddia edilen bahisler ve Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar.

İddialara göre Zorbay Küçük'e ait olduğu öne sürülen bahisler Arjantin Ligi karşılaşmalarına yöneliktir. İddia edilen tutar toplam 40?TL'dir.

Bu bahislerin kendi yönettiği maçlar üzerine olup olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Zorbay Küçük'ün son yıllarda Süper Lig'de yönettiği maçlar kamuoyuna açıklanmıştır.

Örneğin, Alanyaspor – Giresunspor gibi maçları yönetmiştir.

Kocaelispor camiası, Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda ceza alması halinde maçın tekrar edilmesini talep edeceklerini açıklamıştır.