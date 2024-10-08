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Ziraat Türkiye Kupası maçları! Bugün hangi maçlar var? ZTK maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası maçları! Bugün hangi maçlar var? ZTK maç takvimi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünün maç programı belli oldu. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki heyecan dolu maçları merakla bekliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı ve ZTK maç takvimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı belli oldu. Futbolseverler, bu önemli turnuvada takımlarının performansını merakla beklerken, sahada yaşanacak heyecan dolu mücadeleler için geri sayım başladı. Kupada kıyasıya rekabetin yaşanacağı maçlar, futbol tutkunlarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? ZTK maç takvimi!

8 Ekim Salı

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor (Kilis 7 Aralık)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)

9 Ekim Çarşamba

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (Kahta İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947 (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

14.00 Muğlaspor-Sarıyer (Stat açıklanmadı)

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926 (Doğukent)

14.00 Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Tuzlaspor-Tire 2021 FK (Stat açıklanmadı)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK (Çayeli İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor (12 Haziran Şehir)

14.00 Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol (Stat açıklanmadı)

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Arhavi İlçe)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969 (Alemdağ)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Altay-Karaman FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor (Çotanak)

Ziraat Türkiye Kupası maçları! Bugün hangi maçlar var? ZTK maç takvimi

10 Ekim Perşembe

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor (7 Ocak)

14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Bulvarspor-İnegölspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Uşakspor-Bursaspor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967 (RHG ENERTÜRK Enerji)

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