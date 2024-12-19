ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

İskenderun- Hatayspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nın kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Maçın HD ve canlı olarak nereden izlenebileceği, taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, İskenderun- Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak? Kupada tur atlama hedefiyle sahaya çıkacak olan İskenderun ve Hatayspor, izleyenlere heyecan dolu bir karşılaşma vadediyor. "İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?" gibi sorular maç öncesinde gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte detaylar...

İSKENDERUN-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İskenderun FK-Hatayspor maçı 19 Aralık 2024 Perşembe 13:00 tarihinde oynanacak.

İSKENDERUN-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

FEC: 5/6

Kapsama Alanı: Doğu

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ