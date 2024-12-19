ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ederken, İskenderun ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği bu maç, İskenderun-Hatayspor maçı canlı izleme seçenekleri ve şifresiz yayın bilgileriyle gündemde. Futbolseverler, "İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.
İskenderun- Hatayspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nın kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Maçın HD ve canlı olarak nereden izlenebileceği, taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, İskenderun- Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak? Kupada tur atlama hedefiyle sahaya çıkacak olan İskenderun ve Hatayspor, izleyenlere heyecan dolu bir karşılaşma vadediyor. "İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?" gibi sorular maç öncesinde gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte detaylar...
İSKENDERUN-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
İskenderun FK-Hatayspor maçı 19 Aralık 2024 Perşembe 13:00 tarihinde oynanacak.
İSKENDERUN-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele A Spor kanalında canlı yayınlanacak.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12053 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500
FEC: 5/6
Kapsama Alanı: Doğu