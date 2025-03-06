Ziraat Türkiye Kupası finali nerede yapılacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Birçok kişi, Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağını merak ediyor. TFF tarafından belirlenecek olan final yerinin ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2025?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe

Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray