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Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2025?

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2025 yılında düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçının nerede oynanacağı merak ediliyor. Futbolseverler, finalin oynanacağı stadyumu ve tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

Ziraat Türkiye Kupası finali nerede yapılacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Birçok kişi, Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağını merak ediyor. TFF tarafından belirlenecek olan final yerinin ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2025?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2025?

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe

Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2025?
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