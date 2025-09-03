Haberler

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Ankaragücü – Karabük İdmanyurdu Spor maçı, sporseverlerin gündemine oturdu. Kupa mücadelesinin ilk turunda karşı karşıya gelecek olan bu iki ekip, sahada yalnızca galibiyet değil, aynı zamanda moral ve prestij mücadelesi de verecek. Peki, Ankaragücü Karabük İdmanyurdu Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi olan Ankaragücü – Karabük İdmanyurdu Spor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için en güvenilir yayın kanalı A?Spor olarak belirlenmiştir. Maç, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI İZLE: Ankaragücü Karabük İdmanyurdu Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Karabük İdmanyurdu Spor maçı hangi kanalda sorusunun cevabı, yukarıda da net olarak belirtildiği gibi: A?Spor kanalında canlı oynanacak olmasıdır. Bu bilgi, Türkiye genelinde Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yayın yetkisi bulunan A?Spor'un resmi yayıncılığı kapsamında doğrulanmıştır.

ANKARAGÜCÜ KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Ankaragücü Karabük İdmanyurdu Spor maçı nereden izlenir sorusunun yanıtı;

TV üzerinden yukarıda listelenen platformlar;

İnternet/yayın platformları (A?Spor'un resmi web sitesi ve mobil uygulaması) şeklindedir.

A Spor'un birçok platformda şifresiz erişim imkânı sunması, izleyiciler için büyük kolaylık sağlamaktadır

