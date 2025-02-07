Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar hayatı ve biyografisi!

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ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş'de Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ocak 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve Haziran 2018-Mart 2021 tarihleri arasında Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca 2003-2019 yılları arasında sırasıyla, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş, Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ödeme Sistemi A.Ş, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Ziraat Bank (Moscow) JSC, Türkmen Türk Ticaret Bankası, Ziraat Teknoloji A.Ş., Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 16.07.2019 tarihinden itibaren Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2021 tarihi itibariyle de Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. 22.04.2021 tarihinden bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığını yürütmektedir. 01.02.2022 tarihinden itibaren Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.