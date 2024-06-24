Ziraat Bankası ATM para çekme limiti ne kadar? Ziraat ATM'lerden en fazla ne kadar para çekilebiliyor?

Ziraat Bankası Atm'lerden en fazla ne kadar para çekilebiliyor? Kurban Bayramı dolayısıyla banka Atm'lerinde yaşanan para çekme sorunu sonrası yeni bir gelişme yaşandı. 15 banka ATM para çekme limitlerini artırdı. Peki, Ziraat Bankası ATM para çekme limiti ne kadar? Detaylar...

ZİRAAT BANKASI ATM PARA ÇEKME LİMİTİ

ATM'lerde para çekme limitleri değişti. 15 banka, Kurban Bayramı'nda müşterilerinin sorun yaşaması üzerine limitlerde güncellemeye gitti. Açıklanan yeni limitler 5 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor.

Bankaların yeni ATM para çekme limitleri şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

AKBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 10.000 TL

HALKBANK

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

TEB

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

QNB FİNANSBANK

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

VAKIFBANK

Nakit: 20.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 25.000 TL

ING

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

GARANTİ BBVA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

YAPI KREDİ

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

FİBABANKA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

KUVEYT TÜRK

Nakit: 20.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 30.000 TL

DENİZBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 12.500 TL