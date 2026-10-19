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Zengezur Koridoru'nda 55 kilometrelik hattın 2028'de tamamlanması bekleniyor

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Zengezur Koridoru'nda 55 kilometrelik hattın 2028'de tamamlanması bekleniyor
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Zengezur Koridoru kapsamında yaklaşık 55 kilometrelik demir yolu hattının büyük bölümünde yenileme çalışmaları sürüyor. Projenin 2028 yılında tamamlanması beklenirken, Nahçıvan'ın Ordubad ilçesindeki Selammelik Tren İstasyonu güzergâhtaki stratejik konumuyla öne çıkıyor.


Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ülkenin ana toprakları arasında ulaşım bağlantısını güçlendirmeyi amaçlayan Zengezur Koridoru kapsamında demir yolu çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 55 kilometrelik demir yolu hattının büyük bölümünde yenileme çalışmaları devam ederken projenin 2028 yılında tamamlanması bekleniyor.

Zengezur Koridoru’nda Demir Yolu Çalışmaları Sürüyor: Hedef 2028

DOĞU BASINI SAHADA
Kars, Iğdır, Ardahan , Van ve Ağrı Yerel ve Ulusal basın mensupları, Ağrı’yı temsilen Servet Arslan, Zengezur Koridoru’nda sahada gezi ve incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaları gözlemledi.

NAHCİVANDA; SELAMMELİK TREN İSTASYONU YENİDEN GÜNDEMDE

Nahçıvan’ın Ordubad ilçesine bağlı Selammelik Tren İstasyonu, Zengezur Koridoru güzergâhındaki stratejik konumuyla dikkat çekiyor. 1941 yılında hizmete açılan istasyon, 1992 yılında hizmet dışı kaldı.

İran ve Ermenistan sınırlarına yakın, kayalık dağlar arasındaki vadide bulunan bölge, Aras Nehri üzerinden İran’la komşu konumda yer alıyor. Ermenistan sınırına yaklaşık 7 kilometre mesafedeki bu güzergâh, bölgenin ulaşım ve lojistik potansiyeli bakımından önem taşıyor.

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TÜRK DÜNYASINA ULAŞIM BAĞLANTISI GÜÇ KAZANACAK

Zengezur Koridoru’nun demir yolu ve kara yolu bağlantılarıyla tamamlanması, Nahçıvan ile Azerbaycan’ın ana toprakları arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak. Projenin hayata geçirilmesiyle yolcu ve yük taşımacılığının geliştirilmesi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve Türk dünyası arasındaki ticaretin artırılması hedefleniyor.

Koridorun, bölge ülkeleri açısından lojistik maliyetlerin düşürülmesine, ticaret hacminin büyümesine ve yeni ekonomik fırsatların oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Zengezur Koridoru, yalnızca bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme potansiyeli taşıyan stratejik bir bağlantı olarak değerlendiriliyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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