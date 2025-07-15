Zeki Doruk kimdir? HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk kaç yaşında, nereli?

Zeki Doruk kimdir? HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk kaç yaşında, nereli?
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Zeki Doruk kimdir? HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk kaç yaşında, nereli? Bu sorular, son dönemde adının gündemde yer almasıyla birlikte birçok kişi tarafından araştırılıyor.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren (örgüt kuryesi) polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi (toplam 26 kişi) şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Peki, Zeki Doruk kimdir? HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ZEKİ DORUK KİMDİR?

Zeki Doruk, 1997 yılında perakende sektörüne adım atarak İstanbul Pendik'te ilk HAKMAR mağazasını açmıştır. Zeki Doruk'un yalnızca HAKMAR değil, aynı zamanda TATBAK Gıda'nın da yönetiminde yer aldığı bilinmektedir.

"GÜLEN SAYESİNDE YÜKSELDİM, SERVETİM DE GİTSE FEDA OLSUN" DEMİŞ

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi.

ÖRGÜT MENSUPLARINA PARA TRANSFERİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Doruk'un FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı belirlendi.

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