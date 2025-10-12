Zeki Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeki Çelik hangi takımda oynuyor, piyasa değeri nedir?

Milli takımın vazgeçilmez sağ beki, Avrupa'nın güçlü kulüplerinde boy gösteren bir savunma yıldızı: Zeki Çelik Hem Serie A'da Roma formasıyla gösterdiği istikrarlı performans hem de A Milli Takım'daki kritik katkılarıyla dikkat çekiyor. Peki, Zeki Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeki Çelik hangi takımda oynuyor?

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Futbol dünyasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren Zeki Çelik, hem kulüp kariyeriyle hem de A Milli Takım'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken bir savunma oyuncusudur. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Çelik, güçlü fiziği, savunma zekâsı ve hücuma katkı veren oyun tarzıyla tanınmaktadır.

Tam adı Mehmet Zeki Çelik olan milli futbolcu, Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı savunmacılar arasında yer almakta, özellikle Avrupa arenasında gösterdiği performansla futbol otoritelerinden tam not almaktadır.

Futbolculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Zeki Çelik, Türkiye'de başladığı yolculuğunu Avrupa'nın önde gelen liglerinde sürdürerek önemli bir tecrübeye sahip olmuştur. Günümüzde İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giymektedir.

ZEKİ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 doğumludur ve şu an (Ekim 2025 itibarıyla) 28 yaşındadır. Futbola adım attığı günden bu yana sürekli olarak gelişen Çelik, özellikle 20'li yaşlarının başında Avrupa futboluna transfer olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

28 yaşında olmasına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yüksek bir maç sayısına ulaşmış olması, onun istikrarının ve profesyonelliğinin önemli bir göstergesidir. Olgunluk dönemini yaşayan savunmacı, kariyerinin en verimli yıllarını geçirmektedir.

ZEKİ ÇELİK NERELİ?

Zeki Çelik, Bursa ilinde dünyaya gelmiştir. Türk futbolunun önemli altyapı merkezlerinden biri olan Bursaspor'un altyapısında futbola başlayan Çelik, memleketi olan Bursa'da futbol kültürünün içine doğmuştur.

Bursa'daki futbol eğitimi, onun sahada aldığı kararları, oyun görüşünü ve fiziksel gücünü şekillendirmiştir. Bu temel, onun daha sonraki yıllarda Avrupa'ya transfer olmasında da önemli rol oynamıştır. Bursa'nın yetiştirdiği bir yetenek olarak Zeki Çelik, memleketinin gurur kaynağı haline gelmiştir.

ZEKİ ÇELİK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Zeki Çelik, 2022 yılından bu yana İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden AS Roma forması giymektedir. Başarılı sağ bek oyuncusu, Jose Mourinho döneminde kadroya katılmış ve Serie A'da düzenli forma şansı bulmuştur.

Roma'da gösterdiği performansla hem ligde hem de Avrupa kupalarında adından söz ettiren Çelik, savunmadaki disiplini ve hücuma verdiği katkıyla teknik heyetin güvenini kazanmıştır. Aynı zamanda Roma taraftarlarının da beğenisini kazanan milli futbolcu, takımın önemli parçalarından biri haline gelmiştir.

ZEKİ ÇELİK HANGİ TAKIMLI?

Zeki Çelik'in çocukluğundan beri desteklediği takım hakkında kamuoyuna çok fazla açıklama yapmasa da, Türk futbol kamuoyunda Beşiktaş'a sempati duyduğu yönünde haberler yer almıştır. Ancak profesyonel kariyerinde tarafsızlığı koruyan Çelik, bu tür soruları diplomatik yanıtlarla geçiştirmeyi tercih etmektedir.

Her transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerle adı anılan Çelik, şu anda Roma ile olan sözleşmesine odaklanmış durumdadır. Kulüp kariyerinde başarıyı hedefleyen oyuncu, milli takım performansıyla da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmaktadır.

ZEKİ ÇELİK PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Zeki Çelik'in 2025 yılı itibarıyla güncel piyasa değeri 6 milyon Euro seviyesindedir. Bu değer, onun Serie A gibi rekabetçi bir ligdeki performansı ve A Milli Takım'daki istikrarıyla doğrudan ilişkilidir.

Zeki Çelik'in piyasa değeri, geçmişte Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla kazandığı şampiyonluk sonrası önemli bir artış göstermiştir. Özellikle Avrupa arenasında tecrübe kazanması, onu savunma hattı için aranan bir oyuncu haline getirmiştir.

Henüz 28 yaşında olması ve önünde uzun bir futbol kariyeri bulunması, Zeki Çelik'in piyasa değerinin ilerleyen dönemlerde yeniden artabileceğine işaret etmektedir.

Zeki Çelik'in Kulüp Kariyeri ve Oynadığı Takımlar

Zeki Çelik'in kariyeri, alt yaş gruplarından itibaren planlı bir gelişimi yansıtmaktadır. Futbolculuk yolculuğu şu takımları kapsamaktadır:

Bursaspor U16 (2012)

Bursaspor U17 (2013)

Bursaspor U19 (2014)

Bursaspor U21 (2014–2015)

Bursaspor A Takım (2015)

Bursa Nilüferspor (kiralık) (2015–2016)

İstanbulspor (2016–2018)

Lille (Fransa) (2018–2022)

AS Roma (İtalya) (2022–günümüz)

Lille formasıyla 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Çelik, bu başarıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiştir.