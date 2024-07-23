Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Zehra Güneş takımda mı?
Zehra Güneş'in Paris Olimpiyatları'ndaki durumu merak konusu oldu. Güçlü oyuncunun, olimpiyatlar için takımda olup olmayacağı ve oynayıp oynamayacağı konusu spor gündeminde yer alıyor. Zehra Güneş'in son durumu ve olimpiyatlar hakkındaki planları merakla bekleniyor.
Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Birçok kişi Zehra Güneş'in takımda yer alıp almadığını merak ediyor. Peki, Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Zehra Güneş takımda mı?
ZEHRA GÜNEŞ PARİS OLİMPİYATLARI'NDA OYNAYACAK MI?
Milli voleybolcu Zehra Güneş, dizinden yaşadığı problem sonucu ABD etabındaki son iki karşılaşmada görev alamamıştı. Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, Paris Olimpiyatları kadrosunda yer alıyor. Başarılı voleybolcunun antrenmanlara da katıldığı görüldü.
TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?
Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanlarının maç programı şu şekilde:
29 Temmuz
10.00 Türkiye - Hollanda
1 Ağustos
10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos
10.00 Türkiye - İtalya
MİLLİ TAKIM OYUNCULARI
Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 Oyuncu: Beyza Arıcı