Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Zehra Güneş takımda mı?

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Birçok kişi Zehra Güneş'in takımda yer alıp almadığını merak ediyor. Peki, Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Zehra Güneş takımda mı?

ZEHRA GÜNEŞ PARİS OLİMPİYATLARI'NDA OYNAYACAK MI?

Milli voleybolcu Zehra Güneş, dizinden yaşadığı problem sonucu ABD etabındaki son iki karşılaşmada görev alamamıştı. Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, Paris Olimpiyatları kadrosunda yer alıyor. Başarılı voleybolcunun antrenmanlara da katıldığı görüldü.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanlarının maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00 Türkiye - Hollanda

1 Ağustos

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00 Türkiye - İtalya

MİLLİ TAKIM OYUNCULARI

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 Oyuncu: Beyza Arıcı