Üye Girişi
Haberler

Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Zehra Güneş takımda mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zehra Güneş'in Paris Olimpiyatları'ndaki durumu merak konusu oldu. Güçlü oyuncunun, olimpiyatlar için takımda olup olmayacağı ve oynayıp oynamayacağı konusu spor gündeminde yer alıyor. Zehra Güneş'in son durumu ve olimpiyatlar hakkındaki planları merakla bekleniyor.

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Birçok kişi Zehra Güneş'in takımda yer alıp almadığını merak ediyor. Peki, Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Zehra Güneş takımda mı?

ZEHRA GÜNEŞ PARİS OLİMPİYATLARI'NDA OYNAYACAK MI?

Milli voleybolcu Zehra Güneş, dizinden yaşadığı problem sonucu ABD etabındaki son iki karşılaşmada görev alamamıştı. Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, Paris Olimpiyatları kadrosunda yer alıyor. Başarılı voleybolcunun antrenmanlara da katıldığı görüldü.

Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Zehra Güneş takımda mı?

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanlarının maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00 Türkiye - Hollanda

1 Ağustos

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00 Türkiye - İtalya

Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Zehra Güneş takımda mı?

MİLLİ TAKIM OYUNCULARI

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 Oyuncu: Beyza Arıcı

Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Zehra Güneş takımda mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Paris Olimpiyatları Zehra Güneş Paris Güneş Spor Gündem Yaşam Spor Haberler

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

 AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık, arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık, arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesi

Bakmadan Geçme

23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Kozan, İmamoğlu 23-24 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ereğli, Meram, Akşehir 23-24 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 23-24 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! 2024 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Korkuteli, Gazipaşa, Finike 23-24 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hortum nedir, nasıl oluşur? Karada ve denizde hortum oluşur mu? Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Bala, Etimesgut 23-24 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Temmuz burç yorumları nedir?
Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda

Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title