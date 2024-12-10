Atalanta - Real Madrid maçı canlı izle yoğun ilgi görüyor. Maç ile ilgili detaylar araştırılırken Zaniolo Atalanta Real Madrid maçında yok mu, neden yok, sakat mı, merak edildi. Peki, Zaniolo Atalanta Real Madrid maçında oynuyor mu, kadroda mı?

ZANİOLO ATALANTA REAL MADRİD MAÇINDA YOK MU?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta - Real Madrid mücadelesi bugün (10 Aralık) Salı günü saat 23.00'da başladı. Mücadele Türkiye'den sadece tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Stadio di Bergamo'da oynanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Zaniolo yedekler arasında yer alıyor.

İşte kadrolar:

Atalanta:

Real Madrid :