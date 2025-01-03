ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar?

Ocak ayı imam maaşı ne kadar oldu? Din görevlilerin zamlı maaşı kaç TL ve vaiz zamlı maaşı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Zamlı memur maaşlarının netleşmesinin ardından imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar olduğu araştırılıyor. Ocak 2025 din görevlisi maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

MMEUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında aldıkları yüzde 10'luk zammın ardından, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 5,23 enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 11,54 oranında zam alacak.

OCAK 2025 VAİZ MAAŞI NE KADAR?

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL

2025 (Ocak-Haziran) -52.501 TL

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde15,75 olarak belirlendi.