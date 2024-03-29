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Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar! İstinye Park AVM'nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu

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Orjin Gayrimenkul, İstinye Park İstanbul Alışveriş Merkezi'nin Doğuş Gruba ait olan yüzde 42 hissesini alarak ünlü AVM'nin tek sahibi oldu.

"MARKANIN BİLİNİRLİĞİ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI"

İmza töreninde konuşan Orjin Grup Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, İstinye Park markasının bilinirliğinin ülkemiz sınırlarını aştığını, her yıl dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca yabancı turisti ağırladığını, İstinye Park İstanbul ve İstinye Park İzmir alışveriş merkezlerinin konseptleri ve marka karmaları açısından tüm ziyaretçilerin beğenisini ve takdirini kazandığını belirttiler.

Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar! İstinye Park AVM'nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu

ZİYARETÇİLERE YENİ LEZZET ALANLARI SUNULACAK

Eş Başkanlar; İstinye Park İstanbul'da devam eden yenileme projesi kapsamında Haziran ayında yeni restoranların, kafelerin ve mağazaların faaliyete geçeceğini, bu sayede ziyaretçilere yeni lezzetler ve deneyim alanları sunacaklarını vurguladılar. Bundan sonraki hedeflerinin ise İstinye Park'ı bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürerek halka arz etmek olduğunu ifade ettiler.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Finans

İstinye Park Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (8)

By Fatih YILDIRIM:

Doğru bir karar vermiş. Bir dönem orada güvenlik görevlisi olarak görev yaptım sahibi olan Zafer KURŞUN çok Baba adamdı, mutavazi, çalışanına saygılı bizler ona Zafer baba derdik , başarılarının devamını dilerim sevindim tamamen almasına .

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sezgin sucin:

hiç kimse gitmiyo boş bir yer

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Blackened:

Sadece VIP mağazalar o avmyi tek başına götürür. Sarıyer, Ortaköy, Bebek kodamanları sırf organik pazar için oraya geliyor. Eh gelmişken öteki dükkanları da ihya ediyor. Ben orayı dediğin gibi hiçbir zaman da boş görmedim

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Bükücü:

Ölü yatırım

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Altay Bozkurt:

DÜNYAYI ALSAN HAVAGAZI ! SON DURAK 3 METRE CUKUR : ))

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Ali Teke:

Zügürt tesellisi Adamın malı malları böyle konuşturur

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Fakır:

godomanlara hitap ediyor. bizim gibi fackırlara göre değil

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özen66:

az bır farkla kacırdık

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