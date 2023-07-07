Yurtdışı telefon harcı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İMEİ kaydı nasıl yapılır? Yurtdışı telefon kayıt süresi ne kadar? araştırılıyor. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların izin harç düzenlemesi getirildi. Yurtdışı telefon harcı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İMEİ kaydı nasıl yapılır? Yurtdışı telefon kayıt süresi ne kadar? merak ediliyor. Peki, Yurtdışı telefon harcı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İMEİ kaydı nasıl yapılır? Yurtdışı telefon kayıt süresi ne kadar?

Yurtdışı telefon harcı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İMEİ kaydı nasıl yapılır? Yurtdışı telefon kayıt süresi ne kadar? merak ediliyor. Yurtdışı telefon harcı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İMEİ kaydı nasıl yapılır? Yurtdışı telefon kayıt süresi ne kadar? araştırılıyor. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise arttırdı. Yurtdışı telefon harcı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İMEİ kaydı nasıl yapılır? Yurtdışı telefon kayıt süresi ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

YURTDIŞI TELEFON HARCI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların izin harcı ise 20 bin TL oldu.

İMEİ KAYDI NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir.

YURTDIŞI TELEFON KAYIT SÜRESİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Bununla birlikte, yurtdışından alınan telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Telefon 120 gün içerinde kayıt yaptırılmazsa eğer iletişime kapanacaktır.