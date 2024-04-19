Yunanlılar maç sonrası soyunma odasında ne yaptı? Taraftarların tepkisini çeken kutlama! Fenerbahçe taraftarı enden tepki gösterdi?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı. Peki, Yunanlılar maç sonrası soyunma odasında ne yaptı? Taraftarların tepkisini çeken kutlama!

YUNANLAR MAÇ SONRASINDA NE YAPTI?

Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Olympiakos'un futbolcularının soyunma odasında sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlendiği görüldü.

TARAFTARLAR NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Takımlarının elenmesinin ardından gergin olan sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos'un futbolcularının o anlarına tepki gösteren binlerce gösterdi.