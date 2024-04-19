Yunanlılar maç sonrası soyunma odasında ne yaptı? Taraftarların tepkisini çeken kutlama! Fenerbahçe taraftarı enden tepki gösterdi?
Yunanlılar maç sonrası soyunma odasında ne yaptı? Taraftarların tepkisini çeken kutlama! Fenerbahçe taraftarı enden tepki gösterdi? Yunan futbol takımının maç sonrası soyunma odasında yaptığı kutlama, taraftarların tepkisini çekti. Maçın ardından soyunma odasında yapılan kutlamanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Taraftarlar, bu tür kutlamaların spor ahlakına uygun olmadığını belirterek takıma tepki gösterdi.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı. Peki, Yunanlılar maç sonrası soyunma odasında ne yaptı? Taraftarların tepkisini çeken kutlama!
YUNANLAR MAÇ SONRASINDA NE YAPTI?
Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Olympiakos'un futbolcularının soyunma odasında sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlendiği görüldü.