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YouTube Premium zam geldi! YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar, kaç TL?

YouTube Premium zam geldi! YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar, kaç TL?
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YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar? YouTube Premium üyelik paketlerine gelen zam, kullanıcıların yeni fiyatları merak etmesine sebep oldu. YouTube'un bireysel, öğrenci ve aile paketlerinde gerçekleşen fiyat artışları büyük ilgi görüyor. Peki, YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar, kaç TL? 2024 YouTube Premium kaç lira?

Youtube Premium zam geldi mi? YouTube Premium üyelik paketlerine gelen zam ve üyelikler ne kadar olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. YouTube'un bireysel, öğrenci ve aile paketlerinde yapılan fiyat artışları ve yüzde kaç zam geldiği gündemde. YouTube'un zamlı Premium üyelik fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci, aile ve bireysel paketler için güncel fiyatlar nedir? Detaylar haberimizdedir...

YOUTUBE PREMIUM ZAMLI ÜYELİK PAKETLERİ

YouTube Premium abonelik ücretine yapılan yüzde 38'lik zamla aylık ücret 57,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi. Yıllık abonelik fiyatı 579,99 TL olarak belirlenirken, aile paketi 159,99 TL'ye çıktı. Öğrenciler için aylık abonelik ücreti ise 52,99 TL oldu.

YouTube Premium zam geldi! YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar, kaç TL?

YOUTUBE ZAMLI PAKET FİYATLARI NE KADAR?

  • Bireysel Abonelik: Aylık 57,99 TL olan YouTube Premium ücreti, %38 zamla 79,99 TL'ye yükseldi.
  • Yıllık Abonelik: 579,99 TL olarak belirlendi.
  • Aile Paketi: Yeni fiyatı 159,99 TL oldu.
  • Öğrenci Paketi: Güncellenmiş fiyatı 52,99 TL olarak açıklandı.

YouTube Premium zam geldi! YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar, kaç TL?

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