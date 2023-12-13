Şampiyonlar Ligi grup maçlarında yer alan Young Boys, araştırılıyor. Young Boys hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ülkede bulunuyor? Young Boys hangi ligde? Young Boys sahibi kim? merak etti. İşte detaylar...

Young Boys hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ülkede bulunuyor? Young Boys hangi ligde? Young Boys sahibi kim?

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YOUNG BOYS HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmiştir. İlk maçta kendi evinde 2-2 berabere kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştır. Play-off turundaki rakibi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dır. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci maçında kendi evinde Tottenham'ı 3-2 yenmiştir. Rövanş maçında Tottenham'a 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştir.

BAŞARILARI

Super League:

Şampiyonluk (14): 1902-03, 1908-09, 1909-10, 1910-11, 1919-20, 1928-29, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1985-86, 2017-18, 2018-19, 2019-20

Schweizer Cup:

Şampiyonluk (7): 1929-30, 1944-45, 1952-53, 1957-58, 1976-77, 1986-87, 2019-20

UEFA Kupa Galipleri Kupası:

Çeyrek final (1): 1986

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Şampiyonluk (1): 1974