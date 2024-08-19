Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati belli oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da açıklandı. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak üç maçla başlayacak. Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda yarın 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak. Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak. Peki, Young Boys- Galatasaray maçı ne zaman? Young Boy- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak.
YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele 21 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak.
YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.