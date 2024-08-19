Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak üç maçla başlayacak. Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda yarın 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak. Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak. Peki, Young Boys- Galatasaray maçı ne zaman? Young Boy- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak.

YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 21 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak.

YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.