Yok artık diyeceksiniz! Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu araç sayısını açıkladı

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, geleceği, emeklilik kararı ve gündelik hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''41 ARABAM VAR''

''Kaç arabanız var?'' sorusuna cevap veren Portekizli yıldız oyuncu, ''Kaç arabam olduğunu bilmiyorum. Sanırım 41 civarı. En son saydığımda öyleydi.'' dedi. Bu sorunun ardından gelen ''Sahip olduğun en pahalı şey nedir?'' sorusunu da yanıtlayan Ronaldo, ''Sanırım uçak'' cevabını verdi.

''SANIRIM AĞLAYACAĞIM''

40 yaşında olan ve ne zaman futbolu bırakacağı merak edilen Ronaldo, bu konuyla ilgili, ''Emekliliğim yakında. Elbette zor olacak. Muhtemelen ağlayacağım." sözlerini sarf etti.

''SADECE 6-7 MAÇLIK TURNUVA''

Kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası ile ilgili de yorum yapan yıldız isim, "Tarihin en iyi oyuncusunu belirlemek için bir Dünya Kupası yeterli mi? Sadece 6–7 maçlık bir turnuva. Bunun adil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" yorumunu yaptı.