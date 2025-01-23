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Yıllardır tartışılan nafaka usulü değişiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Aile hukukunda uygulama kaynaklı sorunlara yönelik birçok tedbiri hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan nafaka usulünün de değiştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 2025'in aile yılı ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu konuda atılacak adımları tek tek sıraladı.

"NAFAKA USULÜNDE REFORMLAR YAPACAĞIZ"

Aileyi ilgilendiren hukuki süreçlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025'i aile yılı ilan etmiştik. Yıl boyu önemli çalışmalar yapacağımızı ilan etmiştik. Aile hukukunda uygulama kaynaklı sorunlara yönelik birçok tedbiri hayata geçireceğiz. Aile mahkemelerinin kurulu ve yargılama usulünden, boşanma ve nafaka usulüne kadar yeni reformlar yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLE İÇİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DAHA SIKI TAKİP

Cumhurbaşkanı'nın konu başlıklarından biri de aile içi ve kadına yönelik şiddetti. Bu konuda yürütülen önlemlerin Türkiye genelinde daha da yaygınlaştırılacağının altını çizen Erdoğan, "Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"YENİ MÜESSESE" DİYEREK DUYURDU

Erdoğan konuşmasında Noterlik Kanunu'na da değindi. Bu konuda atılacak adımlara ilişkin "Noterlik Kanunu'nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız" sözlerini kullandı.

Erdoğan, "Noterlik Kanunu'nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Yıllardır tartışılan nafaka usulü değişiyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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