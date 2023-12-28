Yılbaşında bankalar açık mı, 1 Ocak Pazartesi bankalar çalışıyor mu?
Yılbaşı heyecanı için geri sayım sürüyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı kutlanıyor. 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil Ancak bankalarla ilgili kafa karışıklığı sürüyor. Peki, Bankalar yıl başında çalışıyor mu? Bankalar kaça kadar açık? Yılbaşında bankalar çalışıyor mu? 1 Ocak Pazartesi havale/EFT yapılır mı? 1 Ocak'ta banklar yarım gün mü çalışıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....
Yeni yıla sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından Banka çalışma saatleri merak ediliyor. Peki Bankalar yıl başında çalışıyor mu? Bankalar kaça kadar açık? 1 Ocak Pazartesi bankalar çalışıyor mu? 1 Ocak Pazartesi havale/EFT yapılır mı? Detaylar haberimizde...
BANKALAR AÇIK MI?
1 Ocak Pazartesi belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemleri FAST ile gerçekleştirilebilecek.
1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI 2024?
1 Ocak'ta resmi tatildir. Bundan dolayı okullar tatil olacak. Ayrıca bu durumda, kamu ve özel kurumlar, bankalar, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Bankalar da dahil olmak üzere pek çok resmi kurum 1 Ocak tarihinde kapalı olacak. Bankacılık işlemleri, ATM'ler ve internet şubeleri dışında yapılamayacak.