Yılbaşında bankalar açık mı, 1 Ocak Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Yeni yıla sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından Banka çalışma saatleri merak ediliyor. Peki Bankalar yıl başında çalışıyor mu? Bankalar kaça kadar açık? 1 Ocak Pazartesi bankalar çalışıyor mu? 1 Ocak Pazartesi havale/EFT yapılır mı? Detaylar haberimizde...

BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemleri FAST ile gerçekleştirilebilecek.

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI 2024?

1 Ocak'ta resmi tatildir. Bundan dolayı okullar tatil olacak. Ayrıca bu durumda, kamu ve özel kurumlar, bankalar, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Bankalar da dahil olmak üzere pek çok resmi kurum 1 Ocak tarihinde kapalı olacak. Bankacılık işlemleri, ATM'ler ve internet şubeleri dışında yapılamayacak.