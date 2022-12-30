YıIbaşı akşamı maç var mı? Yılbaşında maç yok mu?

31 Aralık günü 2022 senesinin son gününü yaşayacağız. Yeni yıla girmemize az zaman kala merak edilen bazı soruları oldu. Merak edilenler arasında ise hafta sonu maç olup olmadığı. Futbolseverler arama motorlarında YıIbaşı akşamı maç var mı? Yılbaşında maç yok mu? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.