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YıIbaşı akşamı maç var mı? Yılbaşında maç yok mu?

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YıIbaşı akşamı maç var mı? Yılbaşında maç yok mu?

31 Aralık günü 2022 senesinin son gününü yaşayacağız. Yeni yıla girmemize az zaman kala merak edilen bazı soruları oldu. Merak edilenler arasında ise hafta sonu maç olup olmadığı. Futbolseverler arama motorlarında YıIbaşı akşamı maç var mı? Yılbaşında maç yok mu? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.

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2023 Senesine girmemize kısa bir süre kala futbolseverler hafta sonu maç olup olmadığını merak etti. Yeni yıl heyecanına az zaman kala merak edilenler arasında ise YıIbaşı akşamı maç var mı? Yılbaşında maç yok mu?soruları yer aldı. İşte tüm merak edilenler...

YILBAŞI AKŞAMI MAÇ VAR MI?

31 Aralık günü oynanacak olan maçlar şöyle;

Wolverhampton - Manchester Utd

Barcelona - Espanyol

Bournemouth - Crystal Palace

Fulham - Southampton

Manchester City - Everton

Newcastle - Leeds United

Real Sociedad - Osasuna

Villarreal - Valencia

Brighton - Arsenal

1 Ocak günü oynanacak maçlar ise şöyle;

Newcastle Jets - Sydney FC

WS Wanderers - Macarthur Bulls

Blackburn - Cardiff City

Angers - Lorient

Monaco - Brest

Nantes - Auxerre

Toulouse - Ajaccio

Tottenham - Aston Villa

Blackpool - Sunderland

Lyon - Clermont

Nottingham Forest - Chelsea

Lens - PSG

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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