YıIbaşı akşamı maç var mı? Yılbaşında maç yok mu?
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31 Aralık günü 2022 senesinin son gününü yaşayacağız. Yeni yıla girmemize az zaman kala merak edilen bazı soruları oldu. Merak edilenler arasında ise hafta sonu maç olup olmadığı. Futbolseverler arama motorlarında YıIbaşı akşamı maç var mı? Yılbaşında maç yok mu? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.
2023 Senesine girmemize kısa bir süre kala futbolseverler hafta sonu maç olup olmadığını merak etti. Yeni yıl heyecanına az zaman kala merak edilenler arasında ise YıIbaşı akşamı maç var mı? Yılbaşında maç yok mu?soruları yer aldı. İşte tüm merak edilenler...
YILBAŞI AKŞAMI MAÇ VAR MI?
31 Aralık günü oynanacak olan maçlar şöyle;
Wolverhampton - Manchester Utd
Barcelona - Espanyol
Bournemouth - Crystal Palace
Fulham - Southampton
Manchester City - Everton
Newcastle - Leeds United
Real Sociedad - Osasuna
Villarreal - Valencia
Brighton - Arsenal
1 Ocak günü oynanacak maçlar ise şöyle;
Newcastle Jets - Sydney FC
WS Wanderers - Macarthur Bulls
Blackburn - Cardiff City
Angers - Lorient
Monaco - Brest
Nantes - Auxerre
Toulouse - Ajaccio
Tottenham - Aston Villa
Blackpool - Sunderland
Lyon - Clermont
Nottingham Forest - Chelsea
Lens - PSG