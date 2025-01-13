YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi?

2025 yılı YHT bilet fiyatları, zamlı tarifeyle güncellendi. Özellikle uzun mesafeli güzergâhlarda hissedilen fiyat artışı, trenle seyahat edenler tarafından dikkatle takip ediliyor. YHT bilet fiyatları konusunda merak edilen güncel rakamlar ve zam oranları açıklandı. Güncellenen YHT bilet fiyatları, ekonomi ve business sınıflarında farklılık göstermekle birlikte, belirli gruplara indirim fırsatları sunmaya devam ediyor. Peki, YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi? Detaylar haberimizde...

YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Açıklanan karar sonrası Ankara-İstanbul güzergahı bilet fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye, Ankara-Konya 250 TL'den 360 TL'ye, Ankara-Eskişehir ise 280 TL'den 390 TL'ye yükseldi.

TCDD Taşımacılık AŞ Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarını artırdı.

TCDD'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

YHT 2025 GÜNCEL BİLET FİYATLARI

Yeni tarifeye göre bazı güzergâhlardaki güncel bilet fiyatları şöyledir:

Ankara-İstanbul: 540 TL'den 780 TL'ye

Ankara-Konya: 250 TL'den 360 TL'ye

Ankara-Eskişehir: 280 TL'den 390 TL'ye

Konya-İstanbul: 790 TL'den 1.100 TL'ye

Konya-Eskişehir: 390 TL'den 550 TL'ye

Konya-Karaman: 175 TL'den 250 TL'ye

Ankara-Sivas: 550 TL'den 780 TL'ye