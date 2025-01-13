Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi?

YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YHT bilet fiyatları 2025 yılı itibarıyla zamlandı. Yeni tarifeye göre, başta Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hatları olmak üzere, birçok güzergahta bilet fiyatlarında artış görüldü. Yüksek Hızlı Tren kullanıcıları, "YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu?" ve "2025 YHT biletlerine zam geldi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, YHT biletlerine dair tüm detaylar…

2025 yılı YHT bilet fiyatları, zamlı tarifeyle güncellendi. Özellikle uzun mesafeli güzergâhlarda hissedilen fiyat artışı, trenle seyahat edenler tarafından dikkatle takip ediliyor. YHT bilet fiyatları konusunda merak edilen güncel rakamlar ve zam oranları açıklandı. Güncellenen YHT bilet fiyatları, ekonomi ve business sınıflarında farklılık göstermekle birlikte, belirli gruplara indirim fırsatları sunmaya devam ediyor. Peki, YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi? Detaylar haberimizde...

YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Açıklanan karar sonrası Ankara-İstanbul güzergahı bilet fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye, Ankara-Konya 250 TL'den 360 TL'ye, Ankara-Eskişehir ise 280 TL'den 390 TL'ye yükseldi.

TCDD Taşımacılık AŞ Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarını artırdı.

TCDD'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi?

YHT 2025 GÜNCEL BİLET FİYATLARI

Yeni tarifeye göre bazı güzergâhlardaki güncel bilet fiyatları şöyledir:

Ankara-İstanbul: 540 TL'den 780 TL'ye

Ankara-Konya: 250 TL'den 360 TL'ye

Ankara-Eskişehir: 280 TL'den 390 TL'ye

Konya-İstanbul: 790 TL'den 1.100 TL'ye

Konya-Eskişehir: 390 TL'den 550 TL'ye

Konya-Karaman: 175 TL'den 250 TL'ye

Ankara-Sivas: 550 TL'den 780 TL'ye

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı
img

Tüm hekimlere yeni yetki verildi
img

Gram altın yeni rekor kırdı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Son Dakika Haberleri

BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu? YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi? Eyyâm-ı biyd orucu 2025 ne zaman, kaç gün tutulur? Hicri ayın 13, 14 ve 15. günü hangi tarihe denk geliyor? HALKA ARZ SONUÇLARI | Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.