Yerleşme kanaması ve adet kanaması arasındaki farklar! Yerleşme kanaması ne kadar sürer, nasıl olur, belirtileri neler?

Gebe kalan bazı kadınların yaşadığı yerleşme kanaması, kafaları kurcalayan konular arasında. Gebe olduğunun farkında olan veya olmayan kadınların yaşadığı yerleşme kanaması bazı durumlarda adet kanaması zannedilebiliyor. Bu iki durum arasındaki farkı ayırt edebilmek ise oldukça önemli. Yerleşme kanaması ve adet kanaması arasındaki farklar! Yerleşme kanaması ne kadar sürer, nasıl olur, belirtileri neler? İşte tüm ayrıntılar...

YERLEŞME KANAMASI NEDİR?

Yerleşme kanaması, genellikle gebe kaldıktan yaklaşık 10 ila 14 gün sonra meydana gelen az miktarda hafif lekelenme veya kanama olarak tanımlanır. Bu durum, gebelikte rahim duvarına yumurtanın yerleşmesi sırasında ortaya çıkar ve genellikle uzmanlar tarafından normal karşılanır.

YERLEŞME KANAMASI VE ADET KANAMASI ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Yerleşme kanaması, döllenmiş yumurtanın rahmin iç tabakasına yapışmasıyla meydana geldiği düşünülen hafif bir kanama türüdür. Genellikle adet dönemi zamanı civarında ortaya çıkar, ancak adet kanamasından daha hafif bir kanama şeklidir.

Bu tür kanama genellikle kendi kendine durur ve özel bir tedavi gerektirmez. Ancak hamilelik sürecinde herhangi bir vajinal kanama veya diğer endişeleriniz varsa, sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Uzman, durumu değerlendirerek size uygun tavsiyelerde bulunabilir veya gerekirse ek kontroller yapabilir. Hamilelik sürecinde yaşanan her türlü belirti veya durum, dikkatle izlenmeli ve gerektiğinde profesyonel yardım alınmalıdır.

YERLEŞME VE ADET KANAMASI BELİRTİLERİ

Semptomlarının benzerliği nedeniyle, insanların yerleşme kanamasını normal adet kanamasından ayırt etmesi zor olabilir. Ancak, aralarındaki önemli farklılıkları bilmek önemlidir. İşte bu farklılıklar:

Adet kanaması;

Normal adet görme tipik olarak 8 günden az sürer ve yaşa göre değişir.

Kanama genellikle ağır başlar ve sona doğru hafifler.

Adet döneminize kanamadan önce olabilen ve birkaç gün sürebilen şiddetli rahim krampları eşlik edebilir.

Yerleşme kanaması

Genellikle 24 ila 48 saatten fazla sürmez

Kanama genellikle çok hafiftir

Çok daha hafif rahim krampları

Yerleşme kanaması;