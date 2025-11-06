Haberler

Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yılla birlikte maaşlar, sosyal yardımlar ve tazminatlar artacak. Asgari ücret ve memur zammı, kıdem ve ihbar tazminatlarını da yükseltecek. Asgari ücrette yüzde 28,5'lik artış olması halinde en düşük kıdem tazminatı 33 bin 417 TL'ye, memur maaş katsayısına bağlı olarak tazminat tavanı ise 64 bin 703 TL'ye çıkabilecek.

  • 2026 yılında kıdem tazminatı tutarları asgari ücret ve memur zammına göre artacak.
  • Asgari ücrette %28,5 artış durumunda yıllık kıdem tazminatı 33.417 TL'ye, %35 artış durumunda 35.107 TL'ye yükselecek.
  • Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısının %20 artması durumunda Ocak 2026'da 64.703 TL'ye çıkacak.

2026 yılıyla birlikte milyonlarca çalışanın geliri artacak. Emekli, memur ve özel sektör çalışanları zamlı maaşlarını alırken, kıdem ve ihbar tazminatlarında da önemli değişiklikler yaşanacak. Yeni yılda tazminat tutarları asgari ücret ve memur zammına göre yükselecek.

YENİ YILDA GELİRLER ARTACAK

Ocak ayıyla birlikte emekli ve memurlar enflasyon farkı zammı alacak, sosyal yardımlar ve asgari ücret de yeniden belirlenecek. Bu artış, özel sektör çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarına da doğrudan yansıyacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı; kendi kusuru dışında işten ayrılan, emekli olan, askere giden veya kadın çalışanlar için evlilik nedeniyle işten çıkanlara, en az 1 yıl çalışma şartıyla ödeniyor. Tazminat, çalışanın son giydirilmiş brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor. Bu tutardan yalnızca damga vergisi düşülüyor.

YENİ YILDA TAZMİNAT ARTIŞI

1 Ocak 2026 itibarıyla tüm çalışanların maaşları artacağı için kıdem tazminatları da yükselecek.

Hâlihazırda asgari ücretliler için yıllık kıdem tazminatı 26.005 TL (damga vergisi sonrası 25.808 TL) seviyesindeyken;

  • Asgari ücretin %28,5 artırılması durumunda bu rakam 33.417 TL'ye,
  • %35 artış senaryosunda ise 35.107 TL'ye yükselecek.

TAVAN MİKTAR DA DEĞİŞECEK

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre belirleniyor. Temmuz 2025'te 53.919 TL olarak açıklanan tavan, memur maaş katsayısının %20 artması durumunda ocak ayında 64.703 TL'ye yükselecek. Bu da yüksek maaşlı çalışanların daha fazla tazminat alabileceği anlamına geliyor.

İHBAR TAZMİNATI DA ARTACAK

İhbar tazminatı da brüt maaşa göre hesaplanıyor. Asgari ücretteki artış, bu ödemeleri de etkileyecek. Örneğin; mevcut brüt asgari ücret 26.005 TL, %28,5 artışla 33.417 TL'ye çıkarsa, 6 haftalık ihbar tazminatı 39.007 TL'den 50.125 TL'ye yükselecek.

SONUÇ

Yeni yılda hem maaşlar hem de tazminatlar artarken, çalışanlar için toplu para alımı anlamına gelen kıdem ve ihbar tazminatları da ciddi şekilde yükselecek. Uzmanlara göre, asgari ücretteki artış oranı tazminatların belirlenmesinde en kritik unsur olacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Ben yandaş diyorum bana kızıyorsunuz. Başlıga bakarmısınız - yeni yılda kazançlar artacak .ne akla hizmet böyle bir yazı yazıyorsunuz .kazançlar artıyor mu .iğneden ipliğe %40 zam asgari ücrete % 20 kazançlar artmış mı oluyor .

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Vergi ülkesi Türkiye 2026 vizyonu....

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Sözer:

ulan öyle bir haber başlığı ki bilmeyen de durduk yere para kazanıyor havadan para alıyor bu ülkenin insanlarına zanneder. dünyanın en yüksek enflasyonu var bu ülkede. bu verilenler ucundan bile geçmez zararın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıilhan:

17 yıl bolu beypiliç şirketinde çalıştım, emekli oldum, kıdem tazminatımı alamadım. Sayın Cumhurbaşkanım bana yardım edin lütfen.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 307.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
Bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece yarısı dev bir zam geliyor
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.