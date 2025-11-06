Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

2026 yılıyla birlikte milyonlarca çalışanın geliri artacak. Emekli, memur ve özel sektör çalışanları zamlı maaşlarını alırken, kıdem ve ihbar tazminatlarında da önemli değişiklikler yaşanacak. Yeni yılda tazminat tutarları asgari ücret ve memur zammına göre yükselecek.

YENİ YILDA GELİRLER ARTACAK

Ocak ayıyla birlikte emekli ve memurlar enflasyon farkı zammı alacak, sosyal yardımlar ve asgari ücret de yeniden belirlenecek. Bu artış, özel sektör çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarına da doğrudan yansıyacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı; kendi kusuru dışında işten ayrılan, emekli olan, askere giden veya kadın çalışanlar için evlilik nedeniyle işten çıkanlara, en az 1 yıl çalışma şartıyla ödeniyor. Tazminat, çalışanın son giydirilmiş brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor. Bu tutardan yalnızca damga vergisi düşülüyor.

YENİ YILDA TAZMİNAT ARTIŞI

1 Ocak 2026 itibarıyla tüm çalışanların maaşları artacağı için kıdem tazminatları da yükselecek.

Hâlihazırda asgari ücretliler için yıllık kıdem tazminatı 26.005 TL (damga vergisi sonrası 25.808 TL) seviyesindeyken;

Asgari ücretin %28,5 artırılması durumunda bu rakam 33.417 TL'ye,

%35 artış senaryosunda ise 35.107 TL'ye yükselecek.

TAVAN MİKTAR DA DEĞİŞECEK

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre belirleniyor. Temmuz 2025'te 53.919 TL olarak açıklanan tavan, memur maaş katsayısının %20 artması durumunda ocak ayında 64.703 TL'ye yükselecek. Bu da yüksek maaşlı çalışanların daha fazla tazminat alabileceği anlamına geliyor.

İHBAR TAZMİNATI DA ARTACAK

İhbar tazminatı da brüt maaşa göre hesaplanıyor. Asgari ücretteki artış, bu ödemeleri de etkileyecek. Örneğin; mevcut brüt asgari ücret 26.005 TL, %28,5 artışla 33.417 TL'ye çıkarsa, 6 haftalık ihbar tazminatı 39.007 TL'den 50.125 TL'ye yükselecek.

SONUÇ

Yeni yılda hem maaşlar hem de tazminatlar artarken, çalışanlar için toplu para alımı anlamına gelen kıdem ve ihbar tazminatları da ciddi şekilde yükselecek. Uzmanlara göre, asgari ücretteki artış oranı tazminatların belirlenmesinde en kritik unsur olacak.