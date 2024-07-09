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Yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2024-2025 sezonu fikstürü ne zaman belli olacak?

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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü, 11 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek merak ediliyordu. İşte detaylar...

Yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü, 11 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek merak ediliyordu. Detaylar haberimizde!

YENİ SEZON FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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