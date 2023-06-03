28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra kürsüye çıkarak yemin etti. Yeni bakanlar ise merak ediliyor. Peki, Yeni kabinede kimler olacak? Kimler bakan oldu? Yeni bakanlar belli oldu mu? Yeni bakan listesi 2023!

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Yeni kabinede kimler olacak? sorusu gündemde yer alıyor. 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrildi. Arama motorlarında ise Yeni kabinede kimler olacak? Kimler bakan oldu? Yeni bakanlar belli oldu mu? Yeni bakan listesi 2023! araması yapılıyor.

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

Yeni kabine henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2 Haziran'da milletvekillerinin yemin edeceğini belirterek, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.